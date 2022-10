El argentino Facundo Gonzalez siguió con sus coqueteos con Gisela Valcárcel, conductora de “El Gran Show”, y en esta oportunidad le regaló un ramo de rosas rojas.

El chico reality apareció en la segunda gala del programa cantando “Rosa, rosa” del cantante argentino Sandro y dijo que el tema le recuerda a su abuela.

“Habló con la gente de producción para que ponga el tema. Me gusta Sandro, me encanta Sandro, mi abuelita siempre lo cantaba y me cantaba, de chiquito lo escuchaba”, señaló.

“Cómo que mi abuelita y me lo cantas a mí. No me puedes decir eso”, respondió la “Señito”. Ante ello, Facundo Gonzalez afirmó que Sandro es contemporáneo de Susana Giménez.

¿Qué pasó en la primera gala?

“El Gran Show” se estrenó el último sábado 1 de octubre en medio de gran expectativa tras el precipitado de “La Gran Estrella”. El programa conducido por Gisela Valcárcel regresó cargado de varias sorpresas, entre ellos el regreso de Melissa Paredes a la televisión.

Además de la actriz, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Alan Castillo ‘Robotín’, el doctor Manuel Capillo, Dalia Durán, Leysi Suárez y Santiago Suárez fueron presentados como los competidores de esta temporada.

Mientras tanto en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

La primera gala de “El Gran Show” dejó dos primeros sentenciados. Pese a que derrocharon talento en la pista de baile, ‘Robotín’ y Dalia Durán fueron los competidores con menos puntaje y ahora deberán batirse a duelo por su permanencia en el reality

