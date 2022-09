El último sábado 17 de septiembre se vivió la semifinal de “La Gran Estrella” con grandes invitados, entre los que destacó el chico reality Facundo González, quien no solo demostró su carisma sobre el escenario, sino que coqueteó y hasta cargó a la conductora Gisela Valcárcel.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el integrante de “Esto es guerra” se refirió a su visita al programa de Gisela Valcárcel y cómo vivió dicha oportunidad al lado de la ‘Señito’.

“Estuvo divertido, pasa que Gisela también se prestó y mientras ella se preste siempre con todo el respeto que se merece la número 1 de la televisión. La pasé bien, me divertí. Gisela es lo máximo, es divina, súper guapa y sexy. Lástima que esté lejos de conquistarla, no creo que me de bola, pero es una genio, no solo le tengo respeto, sino también admiración”, señaló Facundo.

Asimismo, el ‘guerrero’ también aprovechó para referirse al “consejo” que Paloma Fiuza le dio a Gisela Valcárcel durante “Esto es guerra”, donde advirtió que “no le crea porque lo mismo me dijo”.

“La ‘Chacho’ (apelativo de Paloma Fiuza) me sale con esas cosas que me deja como loco. La quiero un montón, la amo y tengo un cariño muy grande por ella. Me tiró su chiquita, está celosa”, apuntó el chico reality.

Facundo González forma parte de EEG.

Como se recuerda, el argentino Facundo González y la brasileña Paloma Fiuza se conocieron durante “Esto es guerra” y mantuvieron un largo romance; sin embargo, se separaron y actualmente mantienen una relación cordial en el programa.

