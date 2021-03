Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para dar una lamentable noticia. En Instagram, la conductora de TV reveló que su mamá falleció debido a la COVID-19.

“Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años Mamita, Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante... Y hoy el mismo día de tu cumpleaños, 28 de marzo”, se lee en el mensaje.

Luego continuó con: “Como siempre luchaste hasta el final , y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela, porque en cada paso que diste no sólo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca. Gracias Mamá por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria”.

DELICADA DE SALUD

Hace unos días, Tula contó que su mamá aún luchaba contra el coronavirus (COVID-19). “Mi mamá aún está ahí, en la lucha. Es inevitable no sentir lo que siento en el corazón y mi temor humano” , indicó.

“Mi mamá aún está en lucha pero mi mamá saldrá de esta. Cualquiera que fuera el desenlace, mis hermanas y yo sabremos que será para bien. Las próximas lágrimas serán de felicidad”, dijo bastante conmovida Tula.

Tula Rodríguez se quiebra al hablar del delicado estado de salud de su mamá

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL DEL 22 AL 28 DE MARZO