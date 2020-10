Su nombre suena con fuerza en las grandes ligas de la música urbana, género en el que en los últimos tiempos las mujeres están ocupando posiciones tan importantes como los varones. Ella es Farina, le dicen “la nena fina”, de padre peruano y madre colombiana. Una estrella en constante ascenso.

"A pesar de la pandemia hemos tenido un año muy bonito a nivel musical, con muchas sorpresas. La vida me ha estado dando esos frutos que he estado esperando por tantos años. Empezando con el reality que tengo junto a Thalía, que es una de las divas más grandes de Latinoamérica y la canción que grabé con ella, “Ten cuidado”, que está funcionando muy bien en el Perú", dice la intérprete.

Todo lo que te está pasando es fruto de muchos años de constante trabajo. Realmente no hay otra fórmula para el éxito.

El trabajo, la paciencia, la disciplina y el estar enfocado ayudan a conseguir tus objetivos. Muchas personas te van a decir que es imposible, que no va a pasar nada. Pero hay que decir, ‘conmigo si va a pasar’, creo que cuando uno trabaja duro, llegarán los frutos, no importa cuanto tiempo pase, Siento que he hecho las cosas muy bien dentro de mi carrera, he disfrutado de esto como nadie, yo le he puesto amor a cada canción, a cada entrevista, amo hacer esto.

¿Las puertas que te cierran en la carrera artística son tan importantes como las que se te abren?

Yo vivo agradecida de esas puertas que se me cerraron, porque no hubiera duplicado, quintuplicado mi esfuerzo y talento. Soy de las artistas que cuando les dicen: ‘No, no sirves, no estas preparada’, ahí es donde yo triplico y saco mi fuerza super sayayin y los poderes de la mujer maravilla y derroto todos esos obstáculos. Esas puertas que se cerraron han sido muy importantes, porque han sido inspiracionales para mí, para estar donde estoy.

Los grandes nombres de la música urbana son hombres, ¿las mujeres ya están dando la batalla?

Yo creo que estamos a la par, es el momento de decirlo, ya no son los tiempos de antes, estamos a la par con los hombres, tú lo ves en los charts donde hay mujeres en los primeros lugares. Hay chicas que se están quedando con una parte gigante de la torta, o con más de la mitad.

Los nuevos tiempos...

Yo creo que tenía que suceder, digamos que la generación pasada era una generación en la que habían muchos tabús, pero en esta, el internet ha permitido que muchas mujeres puedan mostrar su talento para así ganarse su lugar y el respeto. Yo me incluyo dentro de esa generación, la mentalidad ha cambiado.

¿Eres de las que estás pendiente de todos los detalles de tu carrera o delegas responsabilidades?

Yo delego, porque si no confío, no voy a lograr mis objetivos. Parece imposible estar encima de cada detalle pero lo estoy, yo delego pero miro. Si yo estoy confiando en ti, es porque eres bueno en lo que haces. Yo trabajo con con gente apasionada como yo, enamorada de su trabajo.

¿Alguna vez grabaste un tema del que no estabas convencida solo por imposición?

Tengo que ser muy honesta y debo decir que el 99% de las canciones que he grabado yo he estado 100% segura, pero siempre hay una o dos que una las hace por diversos motivos. Son temas que uno sabe que debe de grabar para abrir alguna puerta. Pero con los artistas que he colaborado, absolutamente a todos los admiro, yo no trabajo con ningún artista que no admire. No puedo.

También sientes admiración por el Perú, por tus venas corre sangre peruana...

Aunque no tuve la oportunidad de crecer junto a él, a mi padre peruano, que ya no está, siempre lo admiré por lo que él cosechó, era profesor de artes marciales. He ido dos veces a Perú y siempre me han recibido de una forma inolvidable, siento que Perú es muy similar a la gente de Colombia, la gente es muy dada de recibir al turista, abrazarlo, hay mucha empatía. Estoy orgullosísima de ser peruana, yo saco pecho, porque lo que soy en mi esencia es gracias a Perú y a Colombia, a mis raíces de ambos países.

Farina Páucar Franco

De ascendencia peruana y árabe, su vocación musical la heredó de su familia materna en la que hay conocidos músicos de folclore, como Totó la Momposina, tía abuela de Farina.