El sismo de magnitud 5,6 ocurrido la mañana de este viernes dejó en evidencia las reacciones de los conductores de televisión, algunos de los cuales entraron en pánico, mientras que otros mostraron los nervios de acero que tienen.

Este último es el caso de Federico Salazar, quien se encontraba conduciendo en vivo “América Noticias: Primera Edición”, y a pesar que se le veía nervioso y con el rostro desencajado, se mantuvo sereno y exhortó a la población a estar tranquilos.

El presentador en ningún momento se movió de la mesa de conducción del noticiero y permaneció frente a la pantalla. Pero la calma que habría mostrado frente a cámaras tendría una explicación, que se la reveló a Valeria Piazza.

Fue cuando inició “América Espectáculos” que la exmiss Perú le preguntó al esposo de Katia Condos qué debe contener una mochila de emergencia. Tras ello, la modelo hizo la precisión que durante el sismo, su compañero mantuvo la calma. “Me han hecho quedar tranquilito“, respondió él.

“Yo desde ahorita le digo a Luchito que yo no me quedo tranquilita, así que yo me voy porque lo que me da miedo aquí en el estudio son los tachos de luz”, frente a lo que Salazar replicó: “Yo le tengo más miedo al productor que al temblor”, provocando la risa de todos en el set.

Valeria Piazza y Federico Salazar sobre sismo en Lima https://www.americatv.com.pe/

Un temblor de 5,6 de magnitud fue registrado a las 05:27 de la mañana en Lima y Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales. Periodistas de diferentes noticieros fueron sorprendidos y esta fue su reacción.