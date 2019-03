Fernando Carrillo reveló que estuvo perdidamente enamorado de Adela Noriega

Síguenos en Facebook

Adela Noriega y Fernando Carrillo protagonizaron la telenovela 'María Isabel' en 1997 y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas, sin embargo este romance sobrepasó las pantallas.

El actor Fernando Carrillo confesó que estuvo perdidamente enamorado de Adela. "Perdí la cabeza", admitió.

Incluso Carrillo contó que llegó a proponerle matrimonio, pero la relación no prosperó. "No era. El gran amor de mi vida está por llegar", dijo el artista para el programa DGeneraciones.

Recordemos que anteriormente, Carrillo dijo "Recuerdo que me escapé un fin de semana con Alejandro, hermano de Adela Noriega, a Los Ángeles. Entando en Bverly Hills fuimos a comprar el anillo, él no sabía nada pero me apoyó, yo volví a grabar con Adela el lunes siguiente y ahí se lo pedí".