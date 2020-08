La pandemia del COVID-19 plantea innumerables cambios. Y también reinvenciones. Una muestra de ello es el festival de música argentino Cosquín Rock, que este sábado inicia su primera edición digital con un cartel de 60 artistas de 12 países diferentes, llevando su sonido a los hogares de miles de personas en Latinoamérica.

Para cumplir con dicha finalidad, el festival, que finaliza este domingo, ha fijado a las bandas en distintos escenarios, algunos de ellos tan emblemáticos como el Gran Rex de Buenos Aires, en los que se cumplen estrictos protocolos para evitar la propagación del virus.

La organización del evento ha concebido que se cuente hasta con cuatro escenarios virtuales, cada cual con un cartel diferente, en los que hay actuaciones en simultáneo que los asistentes pueden alternar y, en algunos casos, disfrutar con la posibilidad de realidad virtual de 360 grados.

Tampoco se dejaron de lado los extras, pues esta edición cuenta con posibilidad de accesos a meet and greet, charlas y talleres. Las entradas aún se venden en la web: cosquinrock.net

¿Quiénes son parte del evento?

Dos bandas de nuestro país participan en este festival. Mientras que Inyectores lo hace este sábado, Gaia subirá al escenario este domingo.

Asimismo, en la primera jornada se espera la participación de la mexicana Julieta Venegas, los españoles Izal y Reincidentes, Vicentico, Los Caligaris y Ciro y los Persas, entre otros.

Mañana domingo será el turno de Rata Blanca, Damas Gratis, Él mató a un policía motorizado, Los Cafres, además de los mexicanos Molotov.

En el caso de nuestro país, la primera edición del festival se efectuó en 2017, en el Club Cultural Lima, en Chorrillos, con un cartel que contabilizó cerca de 30 bandas y artistas, entre los que destacaron Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Fito Páez, No te va gustar, Uchpa, La Beriso, GIT, Pedro Suárez Vértiz La Banda, Dread Mar I, Autobus, Hammer, Cuchillazo, Carajo, La Mente, Illya Kuryaki and The Valderramas, entre otros.

Pese a que ya se había avanzado la venta de boletos para su edición 2018, que se realizaría en octubre de ese año, la organización del evento anunció aquel setiembre que el mismo no se realizaría “por motivos ajenos a Cosquín Rock”.

El Cosquín Rock nació en 2001 en la ciudad cordobesa de Cosquín y creció hasta realizar actividades en México, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

