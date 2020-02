Ser “la villana de las telenovelas” no le causa temor. Fiorella Díaz ríe y respira tranquila, pues significa que el público que sigue su trabajo, reflexiona y analiza la ficción. Hoy, con el papel de “Javiera” en “Chapa tu combi”, de Del Barrio Producciones, encuentra un reto por la dualidad del personaje.

¿Cómo te llevas con el papel de “Javiera” en la telenovela “Chapa tu combi”?

Me divierto muchísimo con ella. Sus frases, la forma en que las dice y cómo se relaciona como el mundo la explican como es. He tratado de llevarla desde varios ángulos.

¿Cómo humanizas a este personaje antagónico?

Es un reto interesante. Cuando tratas de colocarte en la situación del personaje, aflora la humanidad del asunto. Hay situaciones extremas, pero que suceden en la realidad. Lo vemos a diario. Todos los personajes tienen un rasgo de humanidad. En “Javiera” hay esta contradicción: sus rasgos psicóticos y su preocupación como madre. Con ella he salido de mi zona de confort.

Como actriz, has desarrollado a varios personajes de este estilo. ¿Por qué crees que se te ha dado este rol?

Un papel antagónico siempre te ofrece otro aspecto de la vida que el humano no acepta o está escondido. Lo que no es socialmente aprobado, el antagónico lo hace libremente en la ficción. Por ello creo que la gente se identifica con estos personajes. Me permite llegar al público de otra manera. He tenido la suerte de estos papeles que han quedado en la memoria de la gente. Soy una obrera de la actuación.

Has hecho tragedias, drama y terror. ¿Existe un género que te gustaría explorar más?

Me encantan las comedias. Hay algo que ha empezado a surgir: me gustaría cantar. Nunca lo he hecho de forma profesional. Quisiera hacer un musical, me prepararé para eso. Antes planificaba mucho, pero ahora escucho lo que necesito. Ya no estoy tan rígida en las cosas que quiero. Hasta la vida profesional se va desenvolviendo.

¿Cómo te sientes con el término “La villana de las telenovelas”?

Me encanta. La gente me identifica con eso, me parece genial. Son geniales esos comentarios, porque que el público interactúe conmigo sobre eso, significa que creen en la historia y eso los hace reflexionar.

Perfil

Fiorella Díaz, actriz

Ha sido parte de producciones como “Gamarra” (2012), “La Tayson: Corazón Rebelde” (2012), “La reina de las carretillas” (2013), “Cholo Powers” (2014), “Amor de madre” (2015), “Mis tres Marías” (2016), “Señores Papis” (2019), entre otras.