Flavia Laos ya se encuentra en Lima, después de sus vacaciones por Cusco junto al modelo e influencer originario de Hawái Jay Alvarrez. Por ello, las cámaras de Amor y Fuego aprovecharon para poder consultarle respecto a la relación con su “nuevo amigo” y sobre su ex.

Es así como, el reportero del programa de espectáculos aprovechó para consultarle si olvida al Pato con Alvarrez y la influencer solamente contestó: chicos, ¿de quién me están hablando, perdón?

Respecto al modelo, Flavia comentó que lo conoció por redes sociales y que se estuvieron escribiendo a través de ellas. “Es un buen chico, súper buena gente. Quería conocer Perú, así que nos fuimos a ver Cusco y todo”.

Por otro lado, el programa Amor y Fuego le preguntó sobre el abrazo que se habían dado en el aeropuerto con el modelo originario de Hawái y le insinuó si tal vez se están empezando a conocer para tener algo.

“Creo que cuando tienes un amigo es normal abrazarlo, no tiene nada de malo y no entiendo por qué han puesto como si estuviera saliendo con él, cuando en verdad recién nos empezamos a conocer, es una amistad por completo. No tiene nada de malo abrazar a tus amigos”. dijo Flavia.

Finalmente, la influencer agregó que “no hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie. Así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también en Europa y otros lugares, así que es normal”.