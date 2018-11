'Flor de Huaraz' reaparece con cantante venezolano tras separarse del 'Gringo Karl' (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La artista Katty Portella, más conocida como la ‘Flor de Huaraz’, reapareció junto a un cantante venezolano y aseguró que dejó en el pasado a su aún esposo el ‘Gringo Karl’ (Carl Enslin).

"No sé nada (del 'Gringo Karl'). En realidad yo ya volteé la página, como se dice, ‘borrón y cuenta nueva’. Estoy tranquila y enfocada en mi carrera musical y no es por nada, pero desde que estoy sola me va muy bien”, manifestó la cantante folclórica.

Sin embargo, la popular ‘Flor de Huaraz’ aclaró que el joven cantante es solo su partner musical y que por ahora prefiere seguir soltera.

"Es venezolano. Se llama Junior Marcano y hemos grabado un tema juntos que se titula ‘Porque no me das’ en homenaje a Pepito Quechua, mi maestro. (...) Él solo es mi partner musical. Ya estoy curada, no quiero romances con nadie", sostuvo en declaraciones para Trome.