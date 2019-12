Flor Polo sobre infidelidades: "Me da mucha pena... Pero si uno ama hay que aprender a perdonar"

Florcita Polo se animó a comentar sobre la infidelidad por los recientes casos de Pedro Loli y Pedro Gallese que han remecido la farándula peruana. La hija de Susy Díaz lamentó la situación en la que se encuentran las familias de los involucrados.

"Me da mucha pena porque estamos a un paso de navidad y que pasen estas cosas es terrible. Espero que las cosas puedan tener una solución porque hay hijos de por medio y pueda haber una unión", dijo Flor Polo a El Popular.

Pero, lo que más llamó la atención fue que Florcita recordó que también sufrió una infidelidad de parte de su pareja Néstor Villanueva; sin embargo, ella decidió perdonarlo.

"Lo mío pasó hace muchos años y fue difícil, pero si uno ama hay que aprender a perdonar", sostuvo Flor Polo compartiendo la misma postura de John Kelvin que causó gran polémica en el medio.

"El perdón (a la infidelidad de Néstor) no fue de un día para el otro. Lo hice porque había amor y fue un proceso. Creo que ahorita no volvería a perdonar", agregó Florcita dejando en claro que solo fue una vez y que no perdonaría una infidelidad más.