Flor Polo Díaz, más conocida en el mundo de la farándula limeña como Florcita, estuvo presente en América, donde fue consultada sobre la reciente infidelidad que sufrió su mamá Susy Diaz.

Entre lágrimas, Florcita comentó que se siente muy triste por lo que le sucedió a su madre, pero recalcó que ella siempre la apoyará y la defenderá de todo mal.

“ Sí, me apena mucho lo que está pasando porque no lo esperaba, pero hay momentos buenos y malos en la vida y uno tiene que aprender a salir adelante, si te caes te levantas . Lo bueno es que mi mamá es muy fuerte y va salir adelante con el apoyo de toda la gente que la quiere”, comentó Flor.

Luego continuó con: “acá estamos las hijas que tenemos que luchar por nuestras madres para que nadie las trate mal, sobre todo mi mamá, que es una mujer muy trabajadora, quiere a sus nietos, saca adelante a su familia. Yo agradezco a Dios por darme una madre tan maravillosa . Mamá te amo y que Dios te bendiga siempre y acá está tu hija que siempre te va defender”.

“Ok, entonces yo saldré con otro”

Susy Díaz respondió de manera peculiar a su expareja, luego que se revelara que Walter Obregón le era infiel e incluso terminó la relación por WhatsApp.

En el programa Magaly TV La Firme, Susy Díaz contó cómo fue su relación con el empresario Walter Obregón y sobre el ampay donde se ve a su ex besando a otra mujer.

Sin embargo, adelantándose a lo que iba a salir en el programa de Magaly Medina, el empresario decidió escribirle un mensaje por WhatsApp a Susy Díaz dando término a la relación.

“Cuando regresamos de Panamá, decidí viajar solo. No me sentía tan bien como antes, discúlpame se me adelantó todo, yo estaba por viajar mañana a tu casa a dejar bien claro las cosas entre nosotros, pero ya es muy tarde. Te pido por este medio disculpas, si no dejé bien claro las cosas”, escribió el empresario intentando justificarse.

Ante ello, Susy Díaz le respondió a su ex: “Ok, entonces yo saldré con otro”.

