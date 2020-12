En el programa Magaly TV La Firme, Susy Díaz contó cómo fue su relación con el empresario Walter Obregón y sobre el ampay donde se ve a su ex besando a otra mujer.

Sin embargo, adelantándose a lo que iba a salir en el programa de Magaly Medina, el empresario decidió escribirle un mensaje por WhatsApp a Susy Díaz dando término a la relación.

“ Cuando regresamos de Panamá, decidí viajar solo. No me sentía tan bien como antes, discúlpame se me adelantó todo, yo estaba por viajar mañana a tu casa a dejar bien claro las cosas entre nosotros , pero ya es muy tarde. Te pido por este medio disculpas, si no dejé bien claro las cosas”, escribió el empresario intentando justificarse.

Susy Díaz: Su divertida respuesta cuando Walter Obregon le explica por qué le fue infiel

AÑO NUEVO, NOVIO NUEVO

Susy, fiel a su estilo, decidió sacar de su vida por completo a Walter y qué mejor manera que botar todas las pertenencias y regalos que le dio su ex.

“ En diciembre me enamoraba, me regaló este juego de comedor, en diciembre recién cumple 3 años. Para fuera todo lo malo, toda la mala vibra. Que fea esta madera, toda barata. Que salga el mal, que entre el bien. Año nuevo, hombre nuevo... Lo que no sirve a la basura”, comenzó diciendo.