Susy Díaz respondió de manera peculiar a su ex pareja, luego que se revelara que Walter Obregón le era infiel e incluso terminó la relación por WhatsApp.

En el programa Magaly TV La Firme, Susy Díaz contó cómo fue su relación con el empresario Walter Obregón y sobre el ampay donde se ve a su ex besando a otra mujer.

Sin embargo, adelantándose a lo que iba a salir en el programa de Magaly Medina, el empresario decidió escribirle un mensaje por WhatsApp a Susy Díaz dando término a la relación.

“Cuando regresamos de Panamá, decidí viajar solo. No me sentía tan bien como antes, discúlpame se me adelantó todo, yo estaba por viajar mañana a tu casa a dejar bien claro las cosas entre nosotros, pero ya es muy tarde. Te pido por este medio disculpas, si no dejé bien claro las cosas”, escribió el empresario intentando justificarse.

Ante ello, Susy Díaz le respondió a su ex: “Ok, entonces yo saldré con otro”.

Susy Díaz: Walter Obregón termina la relación

La animadora de eventos dijo que ni bien se han enterado de que está soltera otra vez, viene recibiendo propuestas de pretendientes

