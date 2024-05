Esta mañana en ‘América Hoy’, Carlos Cacho dio detalles de la aparatosa caída que sufrió Yola Polastri, hace unas semanas antes de sufrir un derrame cerabral. El maquillador aseguró que su amiga perdió un poco la visión tras el accidente.

MIRA ESTO: Hermano de Yola Polastri confirma que artista sufrió un infarto cerebral y está internada en UCI desde hace tres días

De acuerdo con sus declaraciones, la figura pública contó que Paty Loyola le contó que Yola sufrió la caída en su casa.

“ Me dice Yola se ha caído de las escaleras de su casa, se ha caído y se ha golpeado la pierna, no puede caminar, pero también ha perdido un poco la visión, se ha mareado, ella me dice que esta fastidiada ”, expresó Cacho.

Recordemos que ayer, 15 de mayo, se informó que Yola Polastri estaba internada en UCI tras sufrir un derrame cerebral.

Sus familiares han evitado dar mayores detalles al respecto.

A fines de abril, Yola Polastri sostuvo en una entrevista, su estado de salud luego del accidente que sufrió en su vivienda.

“Me pasó cuando subía por las escaleras para el segundo nivel, de repente perdí el equilibrio y rodé hasta el suelo. No me podía parar del dolor, mi hermano tuvo que ayudarme”, declaró Polastri.

Carlos Cacho sobre Yola Polastri