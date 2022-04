Florcita Polo, en su reciente visita al set de “D’ Mañana”, se refirió a los motivos por los que Néstor Villanueva no estuvo presente en la reunión que organizó para su hijo Adriano previo a su cumpleaños número 10.

“Florcita, no hemos visto a Néstor en ninguna de las imágenes, ha estado tu mamá, tu hermano”, interrogó el popular ‘Metiche’ a la hija de Susy Díaz.

Ante la consulta, Polo aseguró la reunión que organizó el último fin de semana “no fue el cumpleaños oficial de mi hijo, fue un compartir que yo le hice en la playa. Yo me quise desconectar de todo después de mi campaña, y me fui con mi hijo, fue algo sencillo, no hubo mucha gente. Néstor sí estuvo con su hijo cuando yo llegué del Sur, él tiene las puertas abiertas de la casa”.

Asimismo, Flor Polo aseguró que piensa organizar una fiesta a sus dos hijos, pues ambos cumpleaños años en abril. “Estamos viendo una fecha cerca a la fecha de Stefano porque también cumple años el 25, para celebrarle a los dos”, explicó.

Sin embargo, la conductora y empresaria descartó celebrar el cumpleaños de sus hijos junto a Néstor Villanueva, pues prefiere esperar para cuando no sea acechada por la prensa.

“Por el momento (prefiero no reunirme con Néstor), los dos estamos expuestos, prefiero que cada uno lo haga por su lado, hasta que las cosas se calmen. Yo estoy demasiada estresada, ya saben las cámaras a las que me refiero, que me dejen en paz porque no puedo trabajar tranquila, no puedo estar con mis hijos tranquila”, puntualizó.

