Florinda Meza dejó a un lado la cautela que suele tener cuando le preguntan sobre sus colegas y compañeros de “El chavo del 8”, y se despachó en contra de María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. En una entrevista que la actriz hizo en Santiago de Chile al periodista José Antonio Neme, negó tajante que haya tenido un romance con el popular “Kiko”.

“Él siempre que necesita prensa usa a Roberto o me usa a mi, desde hace mucho”, expresó; además, agregó que es un mentiroso y que no tiene escrúpulos, por eso ha dicho muchas mentiras.

ATACA. Molesta por ser cuestionada sobre Villagrán, Florinda consideró ruin el que se haya quejado del sueldo que recibió en su momento, y ventiló cuando supuestamente en frente de todos, Villagrán llamó “enana” a María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”.

Meza sostiene que María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, le robó el personaje a Chespirito, por lo que Roberto Gómez Bolaños se sintió traicionado.

“La verdad es que ella robó un personaje, el personaje era de Roberto, y después decía que como nadie lo registraba ella lo registró ; no podíamos creerlo, la verdad que Roberto, desde que eso sucedió se sintió traicionado y desde allí no la volvió a saludar nunca más”.

Encuentro

En 1970, Meza conoció al actor, guionista y comediante Roberto Gómez Bolaños, quien la invitó a participar en su programa “Chespirito”.