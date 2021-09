La primera jornada de la FMS Internacional 2021 se realizó este jueves 9 de setiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, escenario que coronará al mejor improvisador de habla hispana.

En esta primera fecha, el peruano Jaze, uno de los favoritos, resultó eliminado y recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores.

“Digan lo que digan, me voy contento de haber dejado lo mío. Evidentemente no estuve en mi día hoy y desde el inicio, pero sé que mantuve lo que me prometí y no cambié el enfoque en ningún momento”, escribió en Instagram.

“Es importante perder y darte cuenta que ni aunque estás perdiendo te mantiene real a ti mismo. Abrazo y lo siento igual por la gente que esperaba que pase, lo quería igual o más que ustedes, pero así es esto. Abrazos”, agregó.

Pero no todo es mala noticia, el peruano Skill logró clasificar invicto a la fase de grupos. El rapero tuvo una gran performance en el grupo de reservas y accedió a la siguiente ronda de FMS Internacional.

Tras ello, el viernes 10 de septiembre se llevar la segunda fecha del evento más importante de freestyle del año. Donde se conocerán, finalmente, quiénes estarán presentes en la jornada final del sábado 11 de setiembre.

VIDEO RECOMENDADO

FMS 2020: Mejores freestyles de todo el mundo se reunieron en la Plaza de Acho

Los amantes del freestyle se reunieron en la Plaza de Acho de Lima, para vivir una de las mejores experiencias al ritmo de rimas https://elbocon.pe/internacional/ver-fms-en-chile-2020-en-vivo-streaming-horarios-donde-y-como-ver-las-batallas-hoy-the-urban-rossters-tabla-de-clasificados-fms-internacional-enfrentamientos-chile-cl-noticia/