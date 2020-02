Para el colombiano Fonseca, que acaba de lanzar “Cartagena” junto a su paisano Silvestre Dangod, siempre será motivo de ansiedad imaginar que es lo que pasará con las canciones cuando estas, tras ser lanzadas, inician ese recorrido natural que las lleva por todos los oídos, los públicos, los gustos.

“Aunque tú le tengas toda la fe del mundo a una canción, al final no sabes lo que va a suceder con ella, obviamente con ‘Cartagena’ tengo toda la confianza de qué va a salir increíble. En los pocos días que llevamos de lanzamiento el recibimiento en redes sociales y los distintos medios de comunicación ha sido bueno. Pero esa tensión de lo que pasará con tus canciones es un tema que siempre existe y es real".

Las canciones finalmente empiezan a tomar vida propia...

De acuerdo, uno nunca puede conocer que es lo que exactamente va a suceder con una canción, se va metiendo en la vida de las personas y esa es la magia de la música. No necesariamente todo el mundo tiene que interpretarla de la misma manera que cuando la escribimos, o tomarla por la misma razón por la que se compuso. Cada uno la elige y la adapta a su vida.

A pesar de las tendencias musicales has sido fiel a tus principios. ¿Es difícil mantenerse tal y como está la industria?

No, para nada. Y es que la música siempre la he tomado como algo de verdad muy personal, siempre ha sido mi manera de ir contando mi vida y sus historias. Muchas veces he dicho, que en el buen sentido de la palabra, soy un compositor egoísta, porque cuando yo escribo una canción tiene que moverme alguna fibra para que decida producirla y luego publicarla.

Revelaste tu fórmula...

Si me he mantenido fiel a mis principios musicales es por esa apuesta que se resume en la sensibilidad y emoción que me debe capturar para luego poder compartirla. A partir de eso, ahora también me motiva más experimentar con nuevos ritmos y sonidos, pero claro manteniendo esa fidelidad a lo que soy .

Colombia se ha convertido en los últimos años en gran exportador de talentos de la música. ¿Qué fue lo que sucedió para lograr ese fenómeno?

Hay muchas razones, una de ellas es la diversidad cultural que obviamente hay en Colombia. La música también de alguna manera se convirtió en un vehículo que ha generado una buena imagen de nuestro país que ha pasado por situaciones tan difíciles. Siempre que has encontrado fuera a un colombiano queriendo reivindicar el nombre de su nación creo que la música ha sido una de esas temas que ha ayudado al cambio. Eso ha generado un patriotismo musical gigante y ha generado movimiento musical diverso.

¿Qué le aconsejas a los jóvenes cantautores que están escribiendo música y quieren manejarse al margen de las modas o lo que marca la industria?

Les aconsejo que sean egoístas a la hora de escribir sus canciones, que hagan esas que les muevan el piso, porque de esa manera van a poder transmitir a muchas personas lo que llevan dentro. Aprovechen este momento de la industria porque jamás en la vida hemos tenido tantas vitrinas, las plataformas, las redes, todos eso que nos está permitiendo que ahora se pueda grabar desde la sala de tu casa y luego se lance al mundo. Aprovechen lo que está pasando.

Perfil

Fonseca, cantante y compositor

Juan Fernando Fonseca nace el 29 de mayo de 1979, en Bogotá, Colombia. “Te mando flores”, “Como me mira” y “El arroyito”, fueron sus primeros éxitos. Ha ganado los premios Lo Nuestro y el Latin Grammy.