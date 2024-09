Emociones sinestésicas que suenan profundo. Surgido de las montañas tropicales de Costa Rica, el productor y también cantautor Franky González (26), radicado en Brooklyn, reinventa su voz siguiendo el camino en solitario y acaba de publicar ‘Marcelline’, tema en donde reafirma su fragilidad a la hora de escribir, en donde explora las riendas de un sonido que viene cultivando desde los 16 años.

“Como escritor me he podido expresar distinto a como lo he hecho antes en este mundo. La idea de escribir letra y cantar es una expresión íntima y personal que no puede ser copiada. He podido expresar sentimientos y gustos muy distintos”, indica el también intérprete de ‘Molasses’.

A la par con su carrera como cantautor, Franky es ingeniero de mezcla y masterización. Se formó en Boston, en donde egresó de Berklee College of Music y se ha enfocado en hacerse un nombre dentro de la escena indie/rock/electrónica de Boston y Nueva York, en donde ha colaborado con artistas nacionales e internacionales como el legendario pianista clásico Awadagin Pratt, la orquesta de cuerdas A Far Cry, y el grupo vocal Roomful of Teeth, Johnny Butler. Además, como ingeniero de mezcla y mastering, ha trabajado con artistas peruanos como Moncho Berry, Alessandra Aguirre, Carlos Cruzalegui, entre otros.

“Mi pasión por la música se desarrolla desde los 16 años, al ser expuesto a la producción musical. Mi gran amigo Armando Gonzalez me invita a escribir y grabar un disco de rock progresivo original y todo cambió. Ese detrás de cámara siempre fue algo obscuro y casi mágico al cual nunca le había prestado mucha atención, pero de la nada estar sumergido en su totalidad por un par de meses me abrió una puerta de obsesión que no había tenido. Esto me llevó a seguir aprendiendo el software y empezar mi propio sonido y camino en la producción”, expresa Franky.

Una de las experiencias más importantes de su carrera ha sido grabar ‘Stillpoint’, el más reciente disco del pianista Awadagin Pratt, grabado junto con A Far Cry y Roomful of Teeth., el cual le ha permitido ganar un certificado de reconocimiento por participación en este trabajo como ingeniero de grabación. “Me ha marcado mucho, no solo por el reconocimiento de la Academia, sino porque el reto técnico que fue. Una semana entera aislados en uno de los estudios de mayor calibre en Boston: 70 micrófonos, 40 músicos, cientos de cables, conectores, audífonos. Era necesaria la ambición, poder adquirir semejantes texturas e impacto en cada segundo de música fue una bendición total, y poder estar ahí nunca lo voy a olvidar”.

Por lo pronto, Franky tiene publicado otro single en las plataformas digitales como lo es ‘Molasses’. Dentro de poco sorprenderá con otras canciones más que ya irá compartiendo con el mismo ritmo que lleva su carrera.