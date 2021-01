Gaby Spanic se sumó a la lista de artistas que le tocó vivir de cerca la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. A través de un live en Instagram, la actriz venezolana contó detalles de cómo afrontó la enfermedad y presentó a “la nueva Gaby”.

La protagonista de exitosas telenovelas como “La usurpadora”, “Prisionera” y “Tierra de pasiones” contó que, pese a contagiarse resultó ser un paciente asintomático, por lo que si no se hace la prueba de descarte no se habría percatado que se contagió.

“De verdad no sentí gran cosa, solamente sudoración de noche, insomnio, pero nada más”, explicó Spanic a través de su live en Instagram, red social donde está a punto de superar los 2 millones de followers.

A pesar de todo, Gaby Spanic también aprovechó la comunicación con sus seguidores contar que se siente mejor y que ha perdido más de 10 kilos en los últimos meses gracias al esfuerzo físico que realizó en el programa “Dancing with the stars”.

“Me siento más positiva que nunca. Hay que seguir avanzando, estar felices, agradecidos, de verdad yo me siento más plena y más linda que nunca”, contó Gaby Spanic.

“Me he quitado 13 kilos, cuando llegué aquí a México y me pesé me faltan 3 kilos para tener el mismo (peso) que tenía en (la telenovela) ‘La usurpadora’... Esta es la nueva Gabriela, la que están viendo, que está dispuesta a comerse el mundo, que no ha permitido ni permitirá que nadie me haga sentir mal”, aseguró, notablemente feliz, la actriz venezolana.

