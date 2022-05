Gala Brie siempre está en búsqueda de proyectos que la emocionen, la motiven y sobre todo que le permitan desarrollar su pasión por la música; el más reciente de ellos, su tributo al rock nacional con temas que tocan sus sentimientos y que ella ha grabado a su estilo.

“Para emprender un proyecto y tomarlo como propio me tiene que llenar de muchos lados, y en este tributo hay temas que en algún momento me han hecho sentir algo muy especial. ‘Qué difícil es amar’ (Diego Bertie) es una canción que me gustaba de chica y luego ‘Mujer noche’ (Mar de Copas) es un tema que ha impactado en tantas generaciones y sigue sonando mucho, ambos ya han sido lanzados, pero los que vienen como “Quédate’ (Zen) también me han generado un impacto importante”, dice la intérprete.

La idea de recrear temas clásicos también incluye tu propia propuesta en ellos...

Con Rafael Benavides y Mauricio Fabri hemos trabajado los temas en conjunto y la verdad es que queríamos darle un toque particular, pero no buscamos cambiar la estructura porque sabemos que a la gente aquí le gustan las cosas como son, no que las cambien mucho.

Hay quienes por desconocimiento califican a los covers como un trabajo fácil y no saben que es una reinterpretación.

Así es, hay algo bien común entre nosotros, no usamos al otro como espejo, sino que proyectamos hacia afuera todo el rato. Muchas de las personas en redes que califican lo que hago como algo súper feo o lo que fuera, entra a ver sus perfiles y son músicos frustrados, personas que les encanta el rock y no han podido hacerlo y trabajan en otra cosa. En lugar de celebrar que alguien más lo haga, lo tiran para abajo, pero poco a poco yo creo que hay mucha gente que está comprendiendo lo difícil que es el trabajo artístico aquí.

Eso de menospreciar lo que no te gusta está de moda...

Eso tiene que ver mucho también con el respeto, a mí nunca me gusta decir que no me agrada una canción, quizás la canción no me llega a cautivar de cierta manera, pero decir que no me gusta o que está fea creo que es mezquino, porque sale siempre de un lugar artístico: la música.

Eres una cantautora que ha hecho siempre lo que le ha gustado, no has estado arrinconada por exigencias de nadie. En nuestra incipiente industria eso no es nada fácil...

Es difícil, sobre todo porque es difícil también reconocerse completamente como peruana, hay muchas cosas que siento en las que no puedo intervenir porque siento el monstruo de la crítica encima diciendo que yo no tengo derecho, que me estoy apropiando de cualquier cosa. Siento que en otros lugares la gente es mucho más abierta y receptiva y considera el arte no solo como sanador, sino también transformador y transformable, tengo muchas ganas de romper con estos patrones de crítica solo por criticar y generar un poco más de espacio para que la gente se deje atrapar o no por el arte más allá de calificarlo de frente.

Y definitivamente con este tributo estás dando que hablar, te están escuchando, y demuestras que hay músicos haciendo cosas interesantes al margen de las tendencias.

Sí, es fuerte, sobre todo porque la mayoría de medios se mueve bastante por moda y hay muy pocos espacios alternativos donde se puedan mostrar cosas que no necesariamente están súper arriba, mainstream, super tendencia y eso son espacios que también hay que conservar y cuidar porque la moda es pasajera.

Has sido siempre una artista independiente. ¿Cuál es lo positivo y negativo de serlo?

A mí me gusta ser independiente, justamente porque tengo unos ritmos y unos ciclos de creatividad y de poner mis ideas afuera que son muy míos, muy propios y que debo respetar, porque sino no me sale auténtico. He tratado varias veces de empezar a trabajar con personas sin plan, crear cosas un poco por presión y realmente me salen cosas que podrían funcionar, pero no me siento satisfecha. No, no es algo que me llena, entonces siempre buscó constantemente hacer música que sí me haga sentir bien.

