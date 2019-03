Ganador de 'Los Cuatro Finalistas' sobre triunfo de Susan Ochoa: "Estoy contento por lo que ha logrado"

Síguenos en Facebook

Farik Grippa, el campeón de la tercera temporada de “Los Cuatro Finalistas” se apresta a un nuevo reto en su carrera.

Desde este 04 de marzo a la medianoche vía Willax TV conducirá el programa “8 Corazones”. “Esto es algo sensacional, es un nuevo reto y un desafío para nosotros los artistas. Es un valor agregado que quiero hacer, que es consolidarme como artista número uno. Este espacio es un escalón más en mi carrera”, señaló el cantante.

Cabe mencionar que “8 Corazones” será un programa “de entrevistas, musicales, show, iremos a conciertos diarios. Básicamente vamos a apoyar al talento nacional que no tiene exposición. Este programa mostrará lo que al artista le es difícil dar a conocer, videoclips, su álbum. Muchos no tienen esa oportunidad en los medios. La música será la protagonista”, añadió.

EL PERÚ ESTÁ DE MODA

De otro lado, Grippa se refirió al triunfo conseguido por Susan Ochoa, quien se llevó dos gaviotas en el Festival Internacional de Viña del Mar.

“Ha sido espectacular, me da gusto por ella y por el país. El Perú está de moda, es como el fútbol. Es la única forma de que una nación avance, estamos en el ojo del mundo. Y todo eso se debe a que estuvimos unidos como una selección”, indicó.

El joven cantante reveló que ha compartido escenario con Susan Ochoa y son buenos amigos. “Estoy contento por ella, por lo que ha logrado. ¿Si me gustaría representar al país en Viña? Yo tengo una meta que es llevar la música al mundo, no solo a Viña del Mar, sino a Estados Unidos, México, Colombia, Europa. He tenido la suerte de viajar a Europa y llevar la música peruana allá, justo en junio me voy allá. Voy a darle con todo”, refirió.

Respecto a qué opinaba de lo dicho por Susan Ochoa, cuando un empresario le dijo que solo servía para cantar en un karaoke, respondió: “En esta carrera van a ver 500 personas que te van a decir que no eres un buen producto, pero depende de uno del reinventarse. Ir contra la corriente, no somos moneditas de oro para gustarles a la mayoría. Pero podemos hacer muchas cosas si tenemos confianza en nosotros mismos”.

Finalmente, se refirió del por qué Susan Ochoa no pudo ganar La Voz Perú ni Los 4 Finalistas. “Muchas veces es por suerte, son momentos. No ganó en La Voz ni en Los 4 Finalistas, pero trajho las dos gaviotas. El tiempo y Dios son perfectos y sabe cuando es tu momento”, acotó.

DATOS

Ahora "Trapitos al Aire" es "8 de Corazones" desde el lunes 4 de marzo a la medianoche por la señal de Willax Televisión. Y también se podrá ver en Movistar Tv C16 (Digital) y Movistar Tv C716 HD.