​Ex esposa de Gary Oldman: "Premiaron con un Óscar a un maltratador"

Donya Fiorentino, ex esposa del actor Gary Oldman, acusó a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de premiar el último domingo con el Óscar a dos maltratadores, refiriéndose a quien fuera su cónyuge y a la ex estrella de la NBA Kobe Bryant.

En declaraciones con TMZ, Fiorentino señaló: "enhorabuena, Gary, y enhorabuena a la Academia por distinguir no a uno, sino a dos maltratadores. Pensé que habíamos evolucionado. ¿Qué pasó con el movimiento #MeToo?".

Donya Fiorentino y Gary Oldman, quien se alzó con la estatuilla a mejor actor por su papel de 'Winston Churchill' en 'Darkest Hour', estuvieron casados durante cuatro años.

En el 2001 la mujer acusó al intérprete por abuso físico y psicológico. La denuncia finalmente no prosperó.

El representante del actor británico respondió a esta acusación a través de un comunicado: "Los movimientos Time's Up y Me Too son críticos y necesarios. En el caso de Gary Oldman, es una persona a quien están tratando de difamar usando estos movimientos importantes como excusa. Hay que saber que a) ha sido absuelto, b) Las acusaciones están hechas por su ex mujer durante una amarga batalla por la custodia, c) fueron hechas por alguien con serios problemas con las drogas en ese momento".

Sobre Kobe Bryant, quien fue premiado con el Óscar por el cortometraje animado 'Dear Basketball', fue denunciado en el 2003 por abuso sexual contra una mujer.

El exjugador de Los Ángeles Lakers fue procesado, pero el juicio no se llevó a cabo debido a que a última hora la víctima decidió no testificar.

Informaciones de aquellas épocas señalaban que hubo un acuerdo económico entre ambos, aunque la exestrella de la NBA negó haber pagado.