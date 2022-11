Rodrigo Cuba rompió su silencio y ofreció una entrevista al periodista deportivo Giancarlo Granda en su programa de YouTube “Tiempo muerto”, donde contó los difíciles momentos que vivió con su expareja Melissa Paredes.

“El tema de los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno no está acostumbrado a tanta exposición, de ahí llegas a adaptarte al proceso, pero uno nunca espera llegar a tanto problema. ¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”, dijo, entre lágrimas, Rodrigo Cuba.

Luego continuo con: “la verdad es que nunca he cobrado por una entrevista, no es que lo decidí o dije: ‘voy a ir donde Magaly’. Me dijeron que querían saber mi rol como papá como era”.

La entrevista completa será revelada el próximo lunes 7 de noviembre a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Giancarlo Granda.

