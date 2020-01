Génesis Arjona, exparticipante del programa de competencia ‘Esto es Guerra’ se convirtió en madre. La también diputada de Panamá compartió a través de su cuenta oficial de Instagram fotografías después de dar a luz y esto sorprendió a sus seguidores al presentar a su hijo, a quien le puso por nombre Abdul. El pequeño nació el 28 de diciembre.

“Entre lo cansada y nerviosa lo escuchaba llorar… luego le hablé, le di un beso en su carita me regaló una sonrisa y dejó de llorar. (El mejor momento de mi vida) No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños. Por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos mucho”, se puede leer en la publicación.

Durante el embarazo, la exconductora de televisión indicó que el periodo de gestación en que se encontraba estaba “lleno de cambios e ilusiones”. “Es un momento único en la vida de una mujer”.

Arjona contó que al principio tuvo un poco temor al enterarse de la noticia de que iba a ser madre, pero que es “normal” a que es una experiencia nueva. “Cuando recibimos la noticia de que vamos a ser mamás por primera vez, nos da un poco de temor. Esto es algo totalmente normal, debido a que es una experiencia totalmente desconocida”, escribió.

Asimismo, también pidió a sus seguidores que le aconsejen porque algunos de ellos les podrá ayudar a que “el reto sea un poco más sencillo”. “Para quienes ya fueron mamis sus consejos valen mucho para mí”, indicó.