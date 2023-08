Génesis Tapia sorprendió hace algunos días al anunciar su separación de Kike Márquez, dejando entrever que él fue quien falló en su matrimonio.

Luego de este anuncio, la modelo fue captada almorzando junto a su aún esposo y a sus hijas, desatándose el rumor de una posible reconciliación entre ellos. Ante ello, la estudiante de Derecho se pronunció por primera vez y negó tajantemente que eso vaya a suceder entre ambos.

Al ser consultada sobre los motivos de su posible separación, Génesis evitó entrar en detalles. No obstante comentó que no tenían problemas en su matrimonio hasta el día que publicó el comunicado, por lo que la falta de amor no habría sido el motivo real de su separación.

“Por eso te digo que amor hay, creo que de ambos, pero tengo convicciones claras y hasta que no llegue a la verdad, no desistiré de mi proceso (...) Hoy (ayer) tengo reunión con mi abogado, porque no será divorcio de mutuo acuerdo”, dijo para Trome. ¿Será que Kike Márquez mostró indicios de infidelidad?

“Respeto lo que él diga, pero es lo que piensa, no lo que yo pienso. No voy a atacarlo, ni arruinarlo , teniendo todo para hacerlo. Yo lo amo, pero a veces toca soltar” , agregó.

