Muestra más pruebas. Génessis Alarcón, expareja del deportista Andy Polo, reiteró su denuncia de agresión física contra el futbolista de Universitario.

Alarcón acudió junto a su abogada Claudia Zumaeta al programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, para responder las recientes acusaciones de su expareja, quien denunció que las declaraciones de la madre de sus hijos son falsas y que esta no permitía que él los vea.

“Yo no podía responderle porque no tenía internet, cuando le respondía era porque iba a la casa de mi tía que me quedaba a dos casas. ¿De dónde puedo colocar internet (a mi celular? si él me daba 20 soles y me pedía vuelto (…) cuando tuve internet le respondí”, aseguró.

En este contexto, la popular ‘urraca’ repasó con Alarcón el transcurso de la entrevista que le realizó el programa “Día D” a Polo el último domingo.

La exesposa del deportista también comentó que no pretende “quedarse con el dinero” de su expareja, pues ella se casó “con bienes separados”. Posteriormente, tras negar las afirmaciones de Polo, mostró un audio de presunta violencia familiar.

El material audiovisual impacta al escucharse pues se oye al pequeño hijo de la pareja pedir que su padre no agreda a su progenitora.

“¿Qué te dijo, mami? (…) por favor, mamá que no te pegue (…) mami, dale el celular”, se escucha en el audio. Tanto la conductora Magaly Medina como la representante legal de Alarcón quedaron estupefactas al oír las palabras del menor.