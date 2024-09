Gian Marco celebra, y tiene motivos de sobra. Su doble nominación al Latin Grammy 2024 y el espectáculo ”Mi Vida en Sol Mayor”, que presentará del 24 de octubre al 10 de noviembre, son dos acontecimientos que reafirman que eligió el camino correcto y que su apuesta por la música lo sigue sorprendiendo. “Me doy cuenta que no he dejado de trabajar, y espero poder seguir haciéndolo, siempre será una manera de reinventarme, de aprovechar mi versatilidad, pero con respeto”, dice el cantautor.

¿”Aún me sigo encontrando” , por el que estás nominado al Grammy Latino es el álbum de tu madurez? Yo creo que es una mezcla de todo, porque claro, también me encontré con un talento que se llama Julio Reyes Copello, coincidir con un productor como él te da la posibilidad de abrir ciertas puertas que a veces uno no suele abrir solo.

¿Es tan importante tener un productor que te motive, te desate, que te alborote?

Quizá si eres un genio puedes hacerlo todo solo, por eso tenemos productores que nos guían. Definitivamente Julio fue un gran aporte en esto, y también un guía espiritual, musicalmente hablando, porque después de haber hecho “Mandarina”, que fue un álbum que pasó de alguna manera desapercibido con grandes canciones, tú dices: qué hago, a dónde voy, cómo me reinvento, cómo no me repito. Gracias a Dios apareció este disco, que, mira cuando yo escuché la canción con Silvio Rodríguez lo consideré como uno de los mejores regalos de mi carrera.

En “Los sueños de tu vida” Silvio Rodríguez interpreta tu tema, cuando en tus inicios cantabas los suyos.

Fue tal el viaje que estaba haciendo, que yo pensé que estaba escuchando una canción de Silvio, y que yo lo estaba acompañando a él. Cuando atiné a pensar que es lo que había pasado, agradecí este disco.

Hay discos y canciones que llegan en el tiempo perfecto. Yo creo que cuando pasas la barrera de los 50 hay otra forma de mirar la vida, la gente y tu propia música. Hace poco fui a ver a Billy Joel, soy fanático de su música, y en una entrevista le preguntaron por qué había dejado de escribir desde 1993: ‘Dejé de escribir canciones porque sentí que ya había escrito todo, y que yo no me iba a poder superar’, respondió..

Tras tantos años de carrera seguir apostando por la música es una decisión personal.

Billy Joel, con un repertorio como el que tiene, puede viajar con eso por siempre y para siempre por todos los países del mundo. En mi caso, yo considero que la vida me sigue dando la posibilidad de poder escribir, desde otro lugar, con otra mentalidad y dejándome sorprender. Debo confesarte que este disco, por más invitados que tuviera y todo, estas dos nominaciones a los Grammys, me permiten volver a poner mi carrera en un lugar más visible.

Y ya que hablamos de premios, ¿son tan importantes en la carrera de un artista?

Estar nominado a un Grammy te permite exponerte, y eso, lo poquito que dura entre que te nominan, entre que promocionas para las votaciones, la alfombra roja, todo eso se debe aprovechar. Ya otra cosa es si te ganas el premio, bendito sea, yo me he ganado tres, esta es mi nominación número 18, si me gano los dos Grammys ahora sería maravilloso, no te puedo mentir, pero hay que aprovechar la nominación.

“Hoy” es un tema que se ha convertido en un himno, la versión en cumbia de Valentino Merlo tiene 158 millones de vistas, ¿es tu canción más exitosa?

Yo siempre lo he dicho, el destino de una canción es la gente, cuando alguien la dedica a otra persona la hace suya y puede no saber quien la escribió, la canción es la estrella, es la que brilla. Y sí, definitivamente, “Hoy” es una canción que en mi carrera se ha colocado en el primer lugar.