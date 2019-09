Gian Marco despide con emotivo mensaje a José José y recuerda anécdotas con el cantante mexicano

Síguenos en Facebook

Luego de que la triste noticia sobre el cantante José José se difundiera, reconocidos personajes y artistas del mundo han mostrado sus condolencias. Inclusive el cantautor peruano, Gian Marco, no fue ajeno y se despidió del mexicano recordando anécdotas.

Mediante su cuenta de Instagram, Gian Marco, le dedicó un emotivo mensaje en el que remonta sus anécdotas que compartió con José José, además de ventilar cómo lo había conocido.

“Siempre fui tu fan, siempre te tuve en el lugar más alto porque tu voz y tu forma de interpretar eran únicas. Tuve la suerte de ser tu amigo, de conversar y me dieras consejos sobre esta carrera”, escribió al inicio Gian Marco.

El intérprete de “Sácala a bailar” también recordó el consejo que recibió en algún momento del mexicano.

“Nunca olvidaré aquel día que nos encontramos en una radio en México y yo andaba de promoción...me preguntaste: “Mijo, ¿cómo le va con la promo?” De aquí para allá maestro, cansado pero contento (le respondí) Me miró a los ojos y sonriendo con mucha sabiduría me dijo: Mijo...el disco es redondo y pa’ que suene hay que darle vueltas. Desde ese día no he dejado de hacerle caso”, contó.

Gian Marco también describió como un “sueño” el hecho de haber cantando junto a José José en su disco de “Duetos".

“Años más tarde cumpliría el sueño de mi vida: cantar con él. Me invitó a formar parte de su disco de Duetos Volumen 1, una canción titulada #YQué Cada vez que la escucho, como hoy, solo puedo dar gracias a la vida de haber podido compartir con él. #JoséJosé, maestro...gracias por tanto, por ese corazón gigante, el eco de su voz se queda grabado en el alma de miles de personas. Adiós #PrincipeDeLaCanción. Hasta siempre maestro”, finalizó el peruano.

José José, una de las voces más famosas de la historia de la música en español conocido como ‘El príncipe de la canción’, murió a los 71 años la tarde de este sábado en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, donde se venía atendiendo desde hace varios meses. La noticia fue confirmada por Laura Nuñez, en diálogo con Televisa.