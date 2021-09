El medio Instarándula publicó dos videos en el que se ve una pelea en la que estaría involucrado el modelo Giancarlo Scarpati. Las imágenes muestran a tres hombres en la vía pública, uno de ellos golpea primero y Scarpati trata de corresponder a la agresión con una valla de cemento de tránsito.

Al ser consultado sobre lo sucedido, Giancarlo Scarpati señaló a Diario Correo que el motivo de la gresca fue un ataque de celos de su parte y que la agresión fue mutua con un joven del cual se enamoró antes.

“Lo que pasó es que este chico del cual yo estaba enamorado, saliamos de una reunión y estuve en un ataque de celos, él estaba con una tipa y nada en verdad, lo fui a buscar y él me agredió y yo obviamente me defendí, pero él me agredió a mi también”, señaló a Diario Correo

Antecedentes

Giancarlo Scarpati estuvo presente en el programa de Magaly Medina en marzo de este año para sus descargos tras ser denunciado por su hermana por violencia física y sicológica.

Cabe mencionar que la conductora de TV aseguró que fue una “equivocación” el haberlo hecho popular a Giancarlo tras verse envuelto en medio de una denuncia de agresión física contra su hermana.

“Hay una cosa que, yo sí voy a dejarlo aquí. Porque si bien en cierto nos hemos equivocado con el personaje que conocimos de Giancarlo Scarpati, con lo que yo he visto ayer, creo que ahí termina tu participación en nuestro programa... Yo no quiero tener nada que ver... quiero dejarlo ahí, porque tu conducta de ayer lo juzgo por esos videos y audios”, comentó Magaly.

