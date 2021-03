Giancarlo Scarpati estuvo presente en el programa Magaly TV La Firme donde brindó sus descargos tras la acusación de agresión que pesa sobre él por parte de su hermana.

A pesar de ello, Magaly Medina decidió ponerle fin a su participación en su programa, lo que fue mal tomado por Scarpati, quien consideró que no le dejaron defenderse.

“No me arrepiento de haberme sentado en el programa de la señora Magaly a que me entreviste, creo que ella habló más que yo de lo que ocurre en mi casa con solo ver tres videos. Sin embargo ella opina y habla como si viviera junto con nosotros. Se muestra muy feminista, pero ese feminismo debería usarlo antes de calificar a otras señoritas como tal y como tal, que también son madres, que también tienen familias”, señaló.

Consideró que Magaly Medina no manejó bien el tema y que habló más de la cuenta de su tema familiar.

“Una verdadera feminista defiende a las mujeres, no las ataca, y para mi defender no es acusar o señalar, porque de eso se encargan las autoridades, no personas que no tienen el conocimiento completo de lo que están hablando (...) Lo que trasciende en cuanto a mi familia va a ser manejado en privado, no expuesto en programas donde no hay imparcialidad”, agregó.

En su transmisión en las redes sociales que maneja, Scarpati no pudo contener las lágrimas y deslizó que la producción de Magaly TV La Firme lo utilizó.

“Hoy no me dejaron hablar, no lo permitieron, pero sí permitieron que yo participe en su programa por mucho tiempo haciendo el ridículo, según ellos. Yo siempre fui tu fan, pero hoy me decepcioné...”, dijo.