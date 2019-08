Gianella Neyra se vuelve Recontraloca en su nueva comedia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La destacada actriz Gianella Neyra regresa la próxima semana a la pantalla grande con la película Recontraloca, comedia en la que interpreta a Adriana, una mujer de 38 años que lleva una vida infeliz en su casa y en su trabajo, por lo que decide liberarse de aquello que le hace daño para darle paz y un nuevo rumbo a su existencia.

“Adriana está con ataques de pánico, con un dolor en el pecho terrible, no sabe qué le pasa. La realidad es que las cosas que está viviendo no la hacen feliz, pero no se atreve a decirlo, a cortar con esas cosas, por hábito, quizá, pero de repente, por cosas del azar, se destapa y se vuelve recontraloca, y empieza a romper con todo lo que le hacía infeliz”, nos comenta Neyra sobre la primera película del actor Giovanni Ciccia como director.

“La comedia te lleva suavecito a aceptar realidades que a veces uno quiere mirar. Si la gente sale (de la sala) con ganas de mandar al tacho eso que los hace infelices, pues maravilloso. Hay que saber decir ‘no’ en el momento correcto para no explotar como Adriana”, señala.

Encantado

La historia de la película le pertenece el guionista chileno Nicolás López, y Ciccia la adaptó a la realidad peruana porque “es una historia muy actual, universal y potente”.

“La película te compromete como ser humano. Ves a una persona maltratada constantemente y en un momento quieres que se levante, que tome las riendas de su vida y, cuando lo hace, le haces barra. La idea es un poco vive la vida y no dejes que la vida te viva. La película habla de eso, de la liberación personal”, explica el director peruano.

Ciccia cuenta que “estaba esperando un guion que me conmoviera”, y apareció este.