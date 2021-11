Tras el incidente que protagonizó Mario Irivarren con el actor Daniel ‘Fideito’ Menacho en la reciente edición de la Teletón 2021, Gigi Mitre no pudo ocultar su fastidio por las explicaciones que dio el chico reality en sus redes sociales.

Y es que a través de sus historias de Instagram, Mario Irivarren aseguró que no se dio cuenta de que puso su brazo en el abdomen de ‘Fideito’ y que no hubo ninguna mala intención al empujarlo.

“Fue un acto inconsciente”, señaló el integrante de ‘Esto es Guerra’; sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los conductores de ‘Amor y Fuego’.

“Oye Mario, no seas conchudo pues, no me vengas a decir que la narrativa, que la gente, que las envidias y no sé. Todos hemos visto las imágenes”, señaló fastidiada Gigi Mitre al ver el video de la polémica.

Asimismo, su compañero Rodrigo González apoyó lo dicho por Gigi Mitre y agregó: “Pero ahí lo estamos viendo, estamos todos locos entonces”.

Incluso, los conductores de ‘Amor y Fuego’ se animaron a parodiar la situación y Gigi Mitre empujó al popular ‘Peluchín’ para acaparar las cámaras del programa.

‘Fideito’ pide parar las críticas hacia Mario Irivarren

Tras la polémica que causó el supuesto empujón que recibió de parte de Mario Irivarren durante la Teletón 2021, el actor Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideito’, utilizó sus redes sociales para pedir tranquilidad a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el actor de ‘De vuelta al barrio’ le envió un mensaje a quienes estaban atacando a Mario Irivarren. “Porfa no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos”, escribió el popular ‘Fideito’ en un primer momento.

Tras ver que las críticas hacia Mario Irivarren continúan pese a las disculpas y explicaciones que dio en sus redes sociales, el actor Daniel Menacho volvió a pedirle a sus seguidores que ya superen el tema.

“Buen día mi gente, este es un precioso día para empujarse a ser productivo. Ya paren el hate oe, no ayudan en nada. Vamos a apoyar animalitos en peligro mejor”, sostuvo en otras historias.

