El fiscal Miguel Canchanya, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, llegó este jueves hasta la Municipalidad Distrital de El Tambo para realizar una constatación fiscal e iniciar diligencias preliminares en torno al caso del empresario Fredy Coarita Coarita, quien cumple ya seis días encadenado y en huelga de hambre frente al municipio, exigiendo el pago de S/793,500 por la entrega de instrumentos musicales.

Durante la intervención, el fiscal dispuso además que el empresario sea evaluado por un profesional de la salud, dada la prolongada medida de protesta y su visible deterioro físico.

Las diligencias se extendieron también al interior del municipio, donde el fiscal solicitó una entrevista con el alcalde Julio César Llallico. Sin embargo, este no se encontraba en el edificio. El gerente municipal, José Antonio Chang, intentó justificar su ausencia alegando que “hay dos palacios municipales”, uno de ellos ubicado en la avenida Julio Sumar. No obstante, no existe normativa que autorice al alcalde a despachar desde una sede alterna sin que esta haya sido formalmente habilitada como centro administrativo principal.

Cabe resaltar que, desde que inició la protesta de Coarita el pasado jueves, el alcalde Llallico no ha aparecido por el nuevo palacio municipal.

Gerente municipal responde

En medio de esta crisis, el gerente municipal José Antonio Chang confirmó su renuncia al cargo, aunque aún no ha sido aceptada y negó que esta decisión tenga relación con los reclamos de los proveedores. Aseguró que su salida no afectará el trámite del memorándum que emitió previamente para dar curso a una eventual conciliación con Coarita.

Sobre los demás proveedores que también reclaman pagos, Chang señaló que sus casos son diferentes, ya que “no existen órdenes de servicio ni contratos firmados”. Calificó la situación como “una negligencia compartida” entre funcionarios y proveedores.