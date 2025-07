Tiene los labios secos por la deshidratación, una tos persistente a causa de una faringitis, estrés y ansiedad. En estas condiciones, el empresario Walter Coarita Coarita, cumple hoy 5 días encadenado en la puerta de la Municipalidad Distrital de El Tambo, exigiendo al alcalde Julio Llallico, que le paguen por los instrumentos que le entregó por un valor de S/ 793,500 por 600 instrumentos repartidos a 44 colegios.

“Hasta ahora no he ingerido alimentos, solo tomo líquido, pero ya estoy mal de la garganta...de aquí probablemente me saquen en camilla y voy a volver para no retirarme hasta que me paguen, aunque me pongan a 100 serenos“, exclamó el empresario, que hasta el cierre de esta edición, permanecía sentado en un colchón con unas botellas de agua y con los documentos en las manos.

Un equipo médico del Samu, acude por las noches a chequear su estado de salud y le han diagnosticado una faringitis, situación que se agrava porque está a la intemperie, cuando en las madrugadas en la ciudad de Huancayo, el frío llega por debajo de los cero grados, y durante dos días estuvo lloviendo. Ayer estaba al borde de las lágrimas, cuando recordó que su casa fue embargada por las deudas que tiene en el banco y tiene pendiente el pago a sus proveedores.

Señaló que la comuna tambina ya estuvo a punto de girarle el pago, luego de llegar a una conciliación que garantizaba la cancelación, pese a ello no le cumplen.

Muchas personas se solidarizaron con el empresario, una anciana le llevó un suero para que lo consuma y no se deshidrate, otro vecino le llevó desayuno y hasta un niño ambulante le obsequio una golosina de las que vendía.

Sin embargo, han pasado personas en camioneta que lo amedrentan. No sabe quienes los envían y teme lo retiren por la fuerza.