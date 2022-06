Hace unos días, un video se volvió viral en las redes sociales, donde la hija de Melissa Paredes la llama tía y no mamá. Para Gigi Mitre, le pareció algo raro que la pequeña tenga en mente esos nombres a su madre.

“Es raro que una niña, sí es raro, me llama la atención que una niña le diga a su mamá tía, ¿por qué te va a decir tía? A menos que este alguien por al lado y se quería referir de verdad a una tía (...) No estaba indignada, solo le dijo: ‘oye, soy tu mamá’”, expresó Mitre.

Luego continuó con: “llama la atención que una niña llame a la mamá “tía”, pero también creo que la niña como estaban las amiguitas y las amiguitas se referían a Melissa como tía, tía, tía. Lo vi como algo inocente, no es que no la reconozca como madre, yo de verdad no creo que Melissa parece una mala mamá y que la trate mal a la niña”.

Gigi Mitre acusa a Jessica Newton de acaparar las coronaciones en Miss Perú: “Quiere el momento de la foto”

Gigi Mitre, una de las conductoras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, acusó a Jessica Newton de acapararse los instantes de las coronaciones en varias ediciones del certamen de belleza Miss Perú.

Tras emitir una nota sobre las veces en que Newton, organizadora de Miss Perú, se le veía coronando a las ganadoras, Mitre la cuestionó por querer siempre premiar a las reinas elegidas luego de haberse peleado con las predecesoras.

“Podemos ver las oportunidades en que Jéssica Newton ha sido la que pone la corona. También le encanta salir en la foto, es raro”, expresó.

Y agregó: “A Jessica no le han contado que cuando fue Miss ya pasó, les toca a las siguientes, a las chibolas (...) Ella quiere el momento de la foto (...) Corona a quien quiere, pone a quien quiere”.