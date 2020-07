Gino Assereto, participante de ‘Esto Es Guerra', decidió pintarse el cabello de color rosado como parte de un nuevo look que ha sido interpretado por muchos de sus seguidores como un cambio en su vida.

Asimismo, el también modelo evita pronunciarse sobre el ‘ampay’ del programa conducido por Magaly Medina en que es protagonista la madre de su hija, Jazmín Pinedo, con el actor Jesús Neyra.

Gino Assereto se somete a cambio de look

En un video publicado en la red social de Gino Assereto, se le observa en el interior de una barbería mientras dos especialistas le arreglan el cabello para que salga todo bien.

En la misma red social, también publicó imágenes de su nuevo estilo, con el cabello rosado, y acompañado con unos lentes que asientan con su look.

Como se recuerda, hace algunos días, Assereto compartió mensajes reflexivos a sus seguidores que coinciden con el ‘ampay’ de su expareja.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades”, escribió.

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

Como se recuerda, en ‘Magaly TV: La Firme’ mostraron un video en que se le observa a la popular ‘Chinita’ saliendo corriendo del edificio donde vive su expareja.

