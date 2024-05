Adolfo Chuiman cuenta que se alejó de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por salud: “Necesitaba un descanso”

Adolfo Chuiman regresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’ con su personaje ‘Peter McKay’, tras varias semanas de ausencia en la serie. El actor contó el motivo de su temporal retiro.

El artista dijo que debió ausentarse debido a cuestiones de salud y por recomendación médica, pues necesitaba descansar por un agotamiento severo.

“ Yo me separé porque me mandaron a Mississippi (Estados Unidos) porque ya necesitaba un descanso, tenía agotamiento físico, me lo dijo el doctor: ‘Cuídate un poco’ ”, reveló Chuiman.

Tras ser consultado por el diagnóstico médico, el intérprete nacional manifestó que tuvo un cuadro de estrés por las largas grabaciones de la serie.

“ Caminaba un poco y me cansaba rápido y qué cosa era, mi hermano es psicólogo. El viaje es dos horas de ida y dos horas de regreso, son cuatro horas de tu vida y tú vas sentadito en el bus con tu maletín; y el único que tiene actividad es el chofer, tú no haces nada ”, añadió.

Adolfo Chuiman se quiebra al recordar a Nataniel Sánchez: “Me llamó por teléfono, me hizo llorar”

Adolfo Chuiman contó que siente un gran cariño por Nataniel Sánchez, quien fue su compañera durante más de 5 años en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Esta confesión la realizó durante una entrevista con Yaco Eskenazi para el programa ‘Estás en Todas’, el cual se emitió el sábado 15 de abril.

“Con Nataniel Sánchez, linda la chata. Se fue a España porque le dio la gana para qué te vas a España que vas a hacer, no es fácil. Acá estaría trabajando. Me encantaría (que regrese a AFHS). Me llamó por teléfono, me hizo llorar, nos queríamos mucho”, expresó el popular ‘Peter’.