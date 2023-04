Adolfo Chuiman contó que siente un gran cariño por Nataniel Sánchez, quien fue su compañera durante más de 5 años en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

Esta confesión la realizó durante una entrevista con Yaco Eskenazi para el programa ‘Estás en Todas’, el cual se emitió el sábado 15 de abril.

“ Con Nataniel Sánchez, linda la chata. Se fue a España porque le dio la gana para qué te vas a España que vas a hacer, no es fácil. Acá estaría trabajando. Me encantaría (que regrese a AFHS). Me llamó por teléfono, me hizo llorar, nos queríamos mucho ”, expresó el popular ‘Peter’.

Además, otro de los actores por el que confeso un profundo cariño fue Andrés Wiese, incluso se atrevió a contar una anécdota que ocurrió durante las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’.

“ Hicimos una escena, no sé qué nos pasó, hasta que dijeron ‘corte’. La escena salió perfecta, pero muda y le digo ‘Andrés, no hemos hablado’. Pasan la escena y estaba perfecta ”, manifestó.

