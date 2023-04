Rocío Calvo Chávez, la propietaria del edificio donde vive el cantante Daniel Lazo, lo acusó de no haberle pagado la renta del alquiler durante nueve meses.

Este miércoles 12 de abril en “Amor y Fuego”, la dueña del departamento y su hija Camila denunciaron públicamente que el artista se niega a pagar lo que les debe o a dejar el lugar.

“Desde 2018 cumplía hasta que empezó la pandemia. No pagó esos meses y cuando ya todos podían salir a trabajar, él continuaba con los retrasos y le pedí que me pague, pero seguía igual. Yo le decía que era un muchacho joven, que podía salir a trabajar de cualquier cosa, pero él me decía que no tenía presentaciones”, explicó la mujer.

Asimismo, la propietaria indicó que incluso le había ofrecido bajarle el monto de la renta al músico para que pudiera pagarlo, sin embargo, la deuda siguió creciendo.

“Daniel se está burlando de mi mamá, ella ha sido demasiado considerada, ella nunca quiso salir en la televisión, este problema lo venimos arrastrando por años. (...) A mí me ha colgado el teléfono cuando le dije que se largue y pague, mi mamá quiere ocupar su departamento”, señaló la hija de la dueña del departamento.

