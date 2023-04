La conductora de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo, reaccionó ante la denuncia de Camila Ganoza a Richard Acuña por maltrato psicológico y por incumplir con la pensión de la hija de ambos.

Cabe señalar que la joven mencionó, este lunes 10 de abril en “Magaly Tv La Firme”, que el hijo de César Acuña se había llevado a la menor sin su consentimiento a su luna de miel con Brunella Horna. Además, señaló que no cumplía con el monto total de manutención.

Asimismo, Acuña se pronunció en un comunicado, negando todas las acusaciones de la madre de su hija. Incluso reveló la supuesta cantidad que le entrega mensualmente para los cuidados de la niña.

Al respecto, Pinedo se mostró en contra de que la disputa se haya hecho pública y señaló que se debería priorizar la salud mental de la menor de edad.

“Yo me he quedado sorprendida, todo esos gastos solo lo cubre el papá, me parece una cosa alucinante. Igual vamos a tener que escuchar a la otra parte; sin embargo, me mantengo siempre en esta posición: cuando hay niños de por medio las cosas se deberían manejar en privado”, expresó.

Luego continuó: “Tiene que haber abogados, esto tiene que solucionarse, pero siempre sería mejor en privado porque hay una niña de por medio que no merece pasar por esta situación, ni siquiera solo ella, sino también sus hermanitos. Creo que este tipo de cosas se podrían solucionar en privado, es así como se tendría que manejar para proteger a menores de edad que no tiene nada que ver”.

Jazmín Pinedo sobre el caso Richard Acuña

TE PUEDE INTERESAR