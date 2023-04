Mayra Goñi congelará sus óvulos y revela que está soltera: “No hay un hombre que merezca mi corazón”

Mayra Goñi habló sobre su situación sentimental y reveló que nadie ha conquistado su corazón, pues no existe ningún hombre que la merezca.

“ Me encuentro solterita, por ahora no hay un hombre que merezca mi corazón ”, señaló.

En ese sentido, Goñi considera la decisión de congelar sus óvulos, pues en un futuro le gustaría convertirse en madre. “ Me gustaría tener hijos, pero creo que por ahora iré congelando mis óvulos, pues la calle está dura ”, puntualizó Mayra.

Finalmente, Mayra descartó que pueda iniciar una relación con un chico menor, porque prefiere estar con alguien de su edad o mayor que ella. “ Los menores no... yo podría estar con alguien de mi edad o que me lleve unos años más ”, enfatizó la ex de Fabio Agostini.

TE PUEDE INTERESAR