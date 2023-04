Tula Rodríguez revela que desea volver a enamorarse: “Siento que me falta compañía”

Tula Rodríguez abrió sus sentimientos y habló sobre el amor mientras se encontraba en un evento. La exconductora de ‘En boca de todos’, reveló que no le cierra las puertas al amor, a pesar de las dificultades que le tocó vivir.

Cabe recordar que, Rodríguez es viuda de Javier Carmona, productor televisivo que falleció el 30 de septiembre del 2020 a los 56 años tras quedar en estado vegetativo a causa de un accidente cerebro vascular.

Tula manifestó que tiene la necesidad de un compañero de vida que la apoye, además, dijo que dará lo mejor de ella a fin de que todo pueda florecer.

“ Una está soltera, sola, pero yo siento que me falta compañía. Viuda cuántos años, yo también necesito un compañero. Yo no sé lo que me toque, pero lo que me toque, bien recibido será. Vamos a ver qué pasa si la vida se encarga ”, sostuvo Tula Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR