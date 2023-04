Muchos recuerdan que uno de los temas más populares del Grupo 5, ‘Que levante la mano’, marcó el inicio del romance que tuvieron Tula Rodríguez y el exgerente de TV, Javier Carmona.

El 25 de octubre de 2007, Tula y Javier se conocieron en la preventa de Latina, cuando ella era conductora de ‘El Escuadrón’ y él gerente general del mismo canal. En dicho evento, bailaron la canción de cumbia e hicieron ‘click’, como explicó la exvedette.

Este fin de semana, se realizaron los conciertos del Grupo 5 por sus 50 años de trayectoria musical. Por ello, fans de la animadora, la etiquetan en redes cuando tocan este famoso tema.

Asimismo, ella agradeció el cariño de la gente por recordar el momento que vivió con Carmona. “ Quién no la bailó, quién no lloró por amor, quién no sufrió por amor. Sigan etiquetándome ”, expresó.

En tal sentido, Tula Rodríguez felicitó a los integrantes de Grupo 5 por el éxito de sus conciertos en el Estadio San Marcos. “ Qué rico que se llenen como ahora. Me hubiera encantado ir. Qué cólera me da no haber ido. Estoy feliz por ustedes, compañeros ”, manifestó en un video publicado en una de sus historias de Instagram.

