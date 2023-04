El cantante peruano Patricio Suárez-Vértiz presentó por primera vez a su pareja, Jackeline López, con quien lleva dos años de relación, en el set de “Magaly Tv La Firme”.

Este viernes 31 de marzo, el hermano de Pedro Suárez-Vértiz y su novia relataron cómo llegaron a conocerse a través de las redes sociales.

“Yo estaba revisando mi Facebook y me llegó una solicitud de amistad y veo que sale en la foto un chico cantando. Como yo he vivido en Venezuela toda mi vida, yo no conocía el medio musical de Perú y dije: ‘¿quién será?’. Empecé a ver sus videos y me encantó la música que hacía con su banda”, explicó la joven.

Al respecto, la presentadora de espectáculos Magaly Medina se mostró sorprendida de que no haya conocido a la banda de rock Arena Hash. “No, soy lo peor. Qué vergüenza”, respondió López.

En otro momento el músico y su pareja bromearon con la popular ‘Urraca’ con que pensaron que habrían sido invitados a su programa por algún ‘ampay’. “He traído mis pestañas a prueba de agua”, señaló la joven.

¿QUIÉN ES PATRICIO SUÁREZ-VÉRTIZ?

Patricio Suárez-Vértiz es un músico, cantante y compositor peruano. Saltó a la fama al ser parte de Arena Hash, la agrupación de rock que fundó en 1986 junto a su hermano Pedro Suárez-Vértiz, Arturo Pomar Jr. y Àlex Kornhuber.

En 1987, tras la salida de Kornhuber y el ingreso de Christian Meier, la banda grabó su primer disco y se convirtió en uno de los cuartetos más icónicos de la música peruana.

Luego de alcanzar gran popularidad y romper algunos récords, el grupo se separó en 1992 y cada integrante tomó un camino distinto. Así, en 1995, Suárez-Vértiz inició su carrera como solista y lanzó el disco “Patricio”. Temas como “Disco Bar” y “A la playa” destacaron en esta producción.

