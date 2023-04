Los jóvenes artistas franceses Isaac et Nora regresan al Perú para reencontrarse con su público, tras su última visita en el 2022, con su nueva gira que recorre Turquía y los continentes Europa, Asia y Sudamérica.

El padre del dúo de artistas, Nicolás, revela a Diario CORREO, el gran cariño que tiene su familia por la música de Latinoamérica y lo bien recibida que han sido sus interpretaciones por sus seguidores. “Nos dimos cuenta que nuestra manera de tocar esos clásicos emociona a la gente”, expresó.

Isaac et Nora se presentarán en Lima el domingo 2 de abril en el Gran Teatro Nacional, luego de brindar una presentación en Huancayo este 31 de marzo. Además, el miércoles 5 de abril darán un concierto en el Cusco.

Llegan nuevamente al Perú, donde visitarán, además, otras ciudades. ¿Qué es distinto en esta nueva gira de la anterior?

La diferencia es que en la última gira habíamos grabado un documental, ahora mismo ya no y estamos haciendo más conciertos. Esta gira es más larga, hay muchos más países. También creo que tenemos un poco más de experiencia, porque es la segunda gira en América Latina.

Además, por primera vez llevamos percusión con nosotros, en la gira anterior hemos tocado nosotros tres más un contrabajista. Añadimos una percusionista para dar un poco más de energía, de groove en nuestra actuación. Pero todavía tocamos un repertorio bastante íntimo, bastante tranquilo.

También han tenido la oportunidad de conocer la cultura de esta parte del mundo...

Sí, lo bueno de los viajes es aprender de la cultura. Por ejemplo, ayer hemos aprendido a hacer ceviche con un jefe de cocina. Y también, después de la primera gira, creo que hemos mejorado nuestro español. Viajar te lleva a muchas buenas cosas.

Interpretan distintos géneros musicales, sin embargo, ¿qué cualidades han encontrado en la música latina, la cual abarca gran parte de su repertorio?

La música latina se convirtió en nuestro género más importante. Creo que es porque nos encanta, la escuchamos mucho en la casa y me parece natural querer tocar las canciones que ya te gustan.

Otra cosa es la acogida, los mensajes, los comentarios que recibimos de todos los países hispanohablantes. Es tanto amor que necesariamente te da ganas de seguir. Nos dimos cuenta que nuestra música, nuestra manera de tocar esos clásicos emociona a la gente, me parece una manera bastante natural de querer seguir en esa relación, en ese mundo.

Además, es una música que tiene una riqueza infinita, porque en cada país hay muchos géneros, todas hermosas, es una fuente de inspiración sin fin.

Nora recibió muchos comentarios positivos en redes sociales tras interpretar “Olvídala amigo” de Carmencita Lara, un tema muy conocido en Perú...

Esta canción la descubrió su mamá, ella escucha mucha música latina y, en especial, el vals peruano. Me acuerdo que un día nos pidió hacer una versión, Nora tenía solo 7 u 8 años y fue muy gracioso verla cantar este tema, porque aún no hablábamos español y no entendían nada de lo que estaba cantando.

Es una canción hermosa, muy triste, pero fue muy graciosa de tocarla en familia, en la voz de Nora, y que tratara de imitar a Carmencita Lara, es un buen recuerdo de cómo hemos disfrutado de la música en familia.

Ya que mencionaron el documental sobre su gira anterior. ¿Cuándo se estaría publicando y en dónde podremos verlo?

De verdad todavía no lo sabemos, un grupo audiovisual de España lo produjo y están terminado todo, negociando con las plataformas y ver cuál plataforma está más interesada en comprarlo. Por nuestra parte, solo hemos actuado en el documental, podemos decir es que es una miniserie de cuatro capítulos, de alrededor de 50 minutos cada uno.

El documental va desde las Islas Canarias, México, Colombia, Perú, Chile, España, entre otros. Ya hemos visto la versión final del documental y nos encantó, porque teníamos un poco miedo, había un equipo con de 13 personas viajando con nosotros. Hay escenas muy emocionantes para mí, tenemos muchas ganas de poder compartirlo, porque de verdad es un buen recuerdo.

¿Cómo perciben el haber pasado de estar cantando un día en la sala de su casa a cantar en vivo frente a cientos de sus seguidores?

Creo que todavía estamos sorprendidos de lo que está pasando, no logramos acostumbrarnos a eso, porque como lo dijiste, todo empezó en nuestra casa, tocando para pasar el tiempo y creo que a esta época si alguien me lo hubiera dicho, “un día tocarán esas canciones en teatros en otros lugares del mundo”, hubiera pensado que era una buena broma, no hubiera podido creerlo.

Y hoy en día, ver que tenemos proyectos así, que podemos viajar, sobre todo en familia, es una aventura para nosotros. Estamos los cuatro como un equipo genial y tenemos la impresión de vivir un sueño.

TE PUEDE INTERESAR