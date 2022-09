¿Además de tu propia carrera, este nuevo comienzo se debe a que te ven como el heredero natural de Pedro?

Yo creo que hay una cosa muy sencilla, para ser artista y llegar a la gente debes de tener carisma, ese algo por el que te haces querer, no porque seas hermano, primo o tengas un pariente conocido. El público aceptará a un artista por lo que él es.

¿Esperabas tanta repercusión con este retorno?

Yo siempre regresaba de Miami a visitar a mi familia y si había un concierto, tocaba, estaba con mis amigos y terminaba en un bar. Pero de allí, a presentar recitales llenos, volver con fuerza después de 20 años y que la popularidad de una época estuviera intacta es un acto de Dios.

Un nuevo escenario en tu vida...

Hace medio año vine acá con una mano adelante y otra atrás y ahora ha pasado esto, estoy como mareado. Los que no me llamaban, ahora lo hacen, los que no me contestaban el teléfono, hoy lo hacen inmediatamente.

¿También contribuyó al suceso la nostalgia por Arena Hash?

Hay quienes me dicen: Patricio, tú eres el que tiene la la responsabilidad de mantener lo que fue Arena Hash. Pero ojo, yo nunca lo he pedido y tampoco me siento como que soy la cara porque el grupo siempre fuimos los cuatro.

¿Y visitas a Pedro?

A él lo visito siempre. Cuando llego del sur me hospedo en la casa de mi madre que está a dos cuadras de la de Pedro así que voy caminando. Almorzamos, nos reímos un rato, conversamos mucho.

Me imagino que se sentirá feliz de todo lo que te está sucediendo.

Yo creo que él se pone en mi lugar y por eso le ha alegrado mucho mi regreso. Le ha cambiado la vida, está muy motivado. Yo le digo: Pedro, soy famoso, y mi hermano me responde como diciendo; estabas muerto y has resucitado.

¿Nunca hubo una rivalidad artística entre ustedes?

No, Pedro componía y cantaba las canciones en Arena Hash, yo podría haber dicho que quería cantar, pero en ese momento se tenía una temática, funcionaba, y cuando sucede eso no hay que tocarlo. Hubiera parecido un poco vanidoso de mi parte exigir cantar. Al final, cada uno podía hacer su disco solista y asunto resuelto, como finalmente sucedió.

Hoy cantas los temas de Pedro...

Son los que elegí y que han conseguido que mi show sea de puros hits y él lo celebra y yo también. Hay gente que tiene más talento que yo y no ha regresado, se han quedado ahí. No sé, a mí me mandaron tremenda bendición y nunca lo esperé.

¿Cómo asumes el éxito ahora?

El éxito es algo relativo y hay que saberlo manejar, las personas te van a decir: eres lo máximo y todo eso, pero te digo una cosa, a mis 52 años veo las cosas de manera más serena. La fama, la popularidad y el dinero es el resultado de trabajar duro y que la gente no sabe identificar, piensan que es suerte. Todo se debe conducir de una manera realista, hay muchos artistas que bajan del escenario y se llevan el personaje a la casa. Eso también está mal.

PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ

Cantante. Los seis años junto a la banda “Arena Hash” junto a su hermano Pedro, Christian Meier y Arturo Pomar, le dieron las armas y el oficio para emprender la carrera como solista que lo acompaña hasta ahora.