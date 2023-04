La actriz colombiana Lucecita Ceballos, quien acaba de cumplir 46 años, ha asegurado estar orgullosa de su edad y no tener razón para mentir sobre ella.

En una entrevista, la popular ‘Dalila’, personaje que interpreta en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, indicó que recibe positivamente los halagos que le hacen por aparentar ser más joven.

“Nunca he temido de decir mi edad. He cumplido 46 y jamás me he quitado la edad. Sé que muchas personas lo hacen, pero yo no tengo esa costumbre porque prefiero que me digan: ‘Qué bien te ves a tu edad’ a que me digan ‘pareces de más edad’. Eso (bajarse los años) es un sinónimo de inseguridad, pero yo tengo todo menos eso, de insegura no tengo nada. Estoy muy contenta y orgullosa de los años que tengo y cómo los llevo también.”, expresó para Trome.

Asimismo, al ser cuestionada por el secreto para verse de menos edad, la colombiana negó tener alguno, pues señaló que “los años se van a reflejar en la medida que uno se cuide, se quiera y se sienta segura de sí mismo”.

“No es que quiera llevarle la contra a los años o me rehúse a cumplirlos, pues acepto cada etapa de mi vida de la mejor manera. Soy agradecida y disfruto cada etapa porque es interesante. La vida es un proceso y todos pasamos por diferentes edades”, agregó Ceballos.

