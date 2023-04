Gustavo Mayer, actor: “Es esencial ser empáticos con las situaciones de la vida”

Una vasta trayectoria actoral le ha permitido a Gustavo Mayer, adquirir una experiencia que lo ha nutrido y eso ha hecho que ame su profesión. En esta oportunidad, Diario Correo conversó con el actor sobre ‘Cómo crecen los árboles’, una obra del dramaturgo Eduardo Adrianzén y dirigida por Rodrigo Falla Brousset que narra la historia de Dante, un joven estudiante de gastronomía, que su vida da un giro inesperado tras la aparición de su padre, un ex militar, prófugo de la justicia, buscado por arrasar a toda una comunidad campesina ayacuchana en 1991. La temporada va del 13 al 30 de abril en el Nuevo Teatro Julieta. Las entradas pueden conseguirlas en Joinnus .

¿De qué va la obra ‘Cómo crecen los árboles’? ¿Nos puedes contar un poco sobre tu personaje?

La historia gira en torno a Dante, un chico que estudia gastronomía que tiene un vida normal y vive con su madre. Luego, aparece un personaje que al parecer es su padre que años atrás fue militar y ahora es un prófugo de la justicia, acusado de haber cometido actos violentos en una comunidad del Perú en la época del terrorismo. Es una obra que habla de la historia del país, las cosas que sucedieron y no fueron contadas. Es un tema recurrente por la situación sociopolítica que hemos vivido y que seguimos viviendo.

¿Cómo fue el proceso de preparación junto a tus compañeros?

Conversamos sobre lo que se vivió y la percepción de la gente de la sucedido. Hemos investigado y analizado la historia de cada personaje, para saber qué sucedió en su vida y que lo llevó a tomar diferentes decisiones. Ha sido un proceso interesante y divertido, para nosotros es ameno realizar nuestro trabajo porque lo disfrutamos mucho, pero también nos hemos reencontrado con sentimientos tan tristes. Tengo un monólogo en la obra que narra una parte de la vida de mi personaje que fue un momento fuerte y desgarrador, porque cuenta el lado cruel del humano que pierden la sensibilidad con tal de cumplir su objetivo.

¿Qué consideras que es indispensable para poder ser un buen actor?

Una de las principales características para mejorar, no solamente para mejorar en general, es prestar atención al entorno. En particular, no me considero un gran actor, soy una persona que le gusta hacer su trabajo. Si hay alguien que me considera buen o malo es una perspectiva personal, pero siempre trato de aprender de las personas que rodean, sean de mucho o poca experiencia. Siempre hay más cosas que aprender de los que están a tu alrededor y hay que estar dispuesto a recibir consejos y entregar parte de lo que viviste. Es esencial ser empáticos con las situaciones de la vida, con eso puedes entender lo que viven otros y plasmarlo en los personajes que interpretas.

Hasta el momento, ¿qué personaje te ha parecido más difícil de interpretar en tu carrera?

Hace más de 10 o 15 años hice un obra que se llama ‘Ópera’, me encantaría volver a hacerla algún día. Tenía un personaje que era un muchacho amante de una diva de ópera. Por cuestiones de la vida estábamos ensayando e hice mi texto como si fuera italiana, al director le encantó porque le pareció que calzaba muy bien con el personaje, toda la obra lo tuve que hacer con un acento italiano. No lo quería hacerlo falso, encontrar el punto exacto para hacer el personaje con ese acento real y sobre todo en el monólogo final, me costó mucho trabajo. Lo disfruté muchísimo pero estaba muy concentrado para hacer bien mi trabajo.

Si tuvieras que elegir entre cine, teatro o televisión, ¿cuál escoges?

Alguna vez leí una frase que me pareció interesante: ‘El teatro te da experiencia, la televisión te da plata y el cine te da prestigio’, cada uno te da alguno distinto. El teatro es algo que me apasiona porque tengo un contacto directo con el público, cada función es diferente y encuentras cosas nuevas en el proceso. La televisión tiene el proceso de cambio constante, tu personaje va mutando y en el cine requiere mucha concentración, el trabajo de imagen y saber narrar con verdad. Te diría que si tengo que escoger para hacer algo por el resto de mi vida, escogería el teatro pero no me gustaría tomar esa decisión nunca porque las tres cosas las disfruto mucho.

¿Es difícil desarrollarse profesionalmente como actor en Perú?

Sí, pero al pasar de los años han habido más posibilidades. Antes no teníamos escuela de artes escénicas, las condiciones eran más duras y hoy en día hay más acceso al trabajo. Igual nunca va a ser fácil tener la vida de actor, es un trabajo que muchas veces puede ser sacrificado, pero es principalmente una carrera de pasión.

¿Qué otros proyectos tienes a futuro?

Estoy ensayando al mismo tiempo ‘La vida es sueño’ de Calderón de la Barca, estamos haciendo una versión infantil para el Teatro La Plaza con un elenco muy divertido. Después de eso, arranco con los ensayos de la obra ‘Silvia’ en el Nuevo Teatro Julieta que se estrenará a fines de año.

Finalmente, ¿qué mensaje dejará ‘Cómo crecen los árboles’ al público?

A parte de que es una obra muy bien escrita y que te cuenta de la realidad que hemos vivido, es importante que las personas vuelvan al teatro para conectarse con el público y conozca sepan lo que sucedió y los que ya lo saben, lo tengan siempre presente este episodio de nuestra vida como peruanos. Me encontré con sentimientos que no sentí hace años y me hicieron pensar mucho con lo que es correcto e incorrecto. Es una obra que te deja mucho que pensar y lo más importante, te deja presente varias cosas para que no cometamos el mismo error.